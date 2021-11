영국, 3분기 성장률 1.3%로 둔화

공급망 차질 영향받아

[아시아경제 전진영 기자] 영국 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 전분기 대비 1.3%로 집계됐다. 전분기 대비 하락치다.

영국 통계청은 3분기(7∼9월) 국내총생산(GDP) 성장률이 전분기 대비 1.3%로 집계됐다고 11일(현지시간) 밝혔다. 이는 금융시장 전망치보다도 낮은 수치다. 앞서 중앙은행인 영란은행은 3분기 성장률을 1.5%로 전망했다.

이같은 하락세에는 공급망 병목 현상이 영향을 미친 것으로 보인다. 영국은 트럭 운전사 부족 등으로 유통 문제가 발생했고, 최근엔 주유대란까지 겪었다. 반도체 물량 부족 여파로 자동차 판매는 부진했고 건설 공사는 자재 확보가 어려워 지연됐다.

주요 외신들은 영국의 경제 성적표가 주요 7개국(G7)에 비해 저조하다고 분석했다. 3분기 성장률 둔화로 물가는 오르지만 경기는 부진한 스태그플레이션이 도래할 수 있다는 우려도 내비쳤다.

영란은행은 물가상승률이 9월 3.1%에서 11월 4.5%로 올라가고 내년 4월엔 약 5%에 이를 것으로 내다봤다.

