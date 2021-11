김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의

[아시아경제 오현길 기자] 김부겸 국무총리가 정의선 현대자동차그룹 회장과 만나 청년 일자리 확대 방안을 논의하는 것으로 알려졌다.

11일 국무총리실 등에 따르면 김 총리는 오는 22일 경기도 고양시 일산 현대모터스튜디오에서 정 회장을 만나 청년 일자리 확대 방안과 미래 모빌리티 관련 논의를 할 것으로 전해졌다.

김 총리가 청년 일자리 창출 프로젝트인 청년희망ON과 관련해 국내 대기업 총수들은 만나는 것은 KT, 삼성, LG, SK, 포스코에 이어 여섯 번째다.

이재용 삼성전자 부회장이 향후 3년간 3만개의 청년 일자리 창출을 약속하는 등 김 총리가 이들 그룹으로부터 끌어낸 청년 일자리 규모는 13만개가 넘는다.

구광모 LG그룹 회장과 최태원 SK그룹 회장, 최정우 포스코그룹 회장도 각각 3만9000개, 2만7000개, 2만5000개의 청년 일자리를 만들겠다고 공언했다.

이에 따라 정 회장도 이와 비슷한 규모인 3만명 이상의 청년 고용 확대를 약속할 것으로 전망된다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr