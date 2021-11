'땅 투기 의혹' 기성용父 "아들 모르게 사문서 위조" 인정

농업 경영 계획서 허위작성

다음달 16일 결심공판

[아시아경제 나예은 기자] 축구선수 기성용의 아버지 기영옥(전 광주FC 단장) 씨가 허위로 농업 경영 계획서를 제출한 사실을 인정했다.

11일 광주지법 형사 6단독(윤봉학 판사)은 농지법 위반과 사문서 위조·행사 등 혐의로 기소된 기씨와 기씨의 지인 이씨에 대한 두 번째 재판을 열었다.

앞서 첫 재판에서 기씨는 "유소년 축구센터 건립 용도로 토지를 구매했다. 축구센터 건립을 위한 기성용의 명시·묵시적 승낙이 있었던 만큼, 사문서 위조·행사죄가 성립하지 않는다"고 항변한 바 있다.

반면 이날 기씨는 법정에서 영농 의사 없이 부정한 방법으로 농지 취득 자격 증명서를 발급받아 아들 기성용 명의로 땅을 산 것을 시인했다.

기씨는 2016년 8월30일부터 11월 사이 영농(경작) 의사가 없음에도 '갓을 재배할 예정'이라고 농업 경영 계획서를 허위로 작성했고, 아들 명의로 광주 서구 금호동 민간공원 특례사업 조성 부지 안팎 논과 밭 7277m²를 샀다.

그는 매입한 땅 일부를 차고지 등으로 불법 전용해 무단 형질 변경한 혐의(국토의 계획·이용에 관한 법률 위반)도 받고 있다.

기씨는 아들 명의 농지 중 민간공원 특례사업 공원 조성 부지에 포함된 땅을 원래 지번에서 분할한 뒤 민간공원 사업자에게 공공용지로 협의 매도하고 토지 보상금을 받은 것으로 전해졌다.

한편 이날 공판에서는 기씨에게 땅을 소개해준 공인중개사 사무소 보조원 임모씨와 공동 피고인 이씨에 대한 증인신문이 열릴 예정이었으나 증인이 신분증을 가져오지 않아 연기됐다.

결심 공판은 다음달 16일 열린다.

