중국 공산당 40년 만에 새 역사결의 채택

시진핑, 중국 특색 사회주의 사상의 지도적 지위 확립 평가

2022년 하반기 20차 당 대회 개최, 시 주석 장기 집권 예고

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 공산당이 새 역사 결의를 채택했다.

1921년 창당한 중국 공산당은 지난 1945년과 1981년 모두 2차례 역사 결의를 채택한 바 있다. 이번 역사 결의는 당 창당 이후 3번째이며 81년 제11기 중앙위원회 6차 전체회의(6중전회) 이후 40년 만이다.

11일 관영 신화통신에 따르면 중국 공산당 제19기 중앙위원회 6차 전체회의(6중 전회)는 회의 마지막날인 이날 '당의 100년 분투의 중대 성취와 역사 경험에 관한 중공 중앙의 결의'(역사 결의)를 의결했다.

공산당 중앙위는 회의 결과를 집약한 공보에서 "당이 시진핑 동지의 당 중앙 핵심, 당 핵심 지위, 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상의 지도적 지위를 확립한 것은 전군(軍)과 전 인민의 공통된 염원을 반영한 것으로, 신시대 당과 국가사업 발전, 중화민족의 위대한 부흥 역사 추진에 결정적인 의미를 갖는다"고 밝혔다.

공보는 이어 "시진핑의 신시대 중국 특색 사회주의 사상은 당대 중국 마르크스주의, 21세기 마르크스주의, 중화문화와 중국정신의 시대적 정수로 마르크스주의 중국화의 새로운 도약을 이뤄냈다"고 평가했다.

이번 역사 결의로 시 주석의 3연임 가능성이 매우 커졌다.

신화통신은 이번 6중전회에서 2022년 하반기 베이징에서 제20차 중국 공산당 전국대표대회를 개최하기로 결정했다고 전했다. 20차 당대회는 중국 공산당의 사회주의 현대화를 건설하고 2번째 100년 투쟁목표이 새로운 여정을 위한 중요한 시기에 소집되는 회의라고 덧붙였다.

2012년 임기 시작과 함께 당 총서기ㆍ국가주석ㆍ중앙군사위 주석 등 당ㆍ정ㆍ군 3권을 한꺼번에 손에 쥔 시 주석은 2018년 중국 입법 기구인 전국인민대표대회가헌법에서 '국가주석직 3연임 제한' 조항을 삭제하면서 장기 집권의 길을 연 바 있다.

