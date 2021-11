[아시아경제 오현길 기자] 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 21,600 전일대비 650 등락률 +3.10% 거래량 622,513 전일가 20,950 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 현대바이오, 코로나19 경구용 치료제 임상 1상 신청“국전약품” 후속! 9월 놓쳐선 안 될 마지막 바이오 황금주!“9월 바이오랠리” 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오! close 는 코로나19 치료제로 개발중인 'CP-COV03'의 1상 임상시험계획을 식품의약품안전처로부터 승인받았다고 11일 공시했다.

현대바이오는 니클로사마이드를 경구용 개량신약으로 개발한 항바이러스제 'CP-COV03'의 1상 임상시험계획을 지난 9월 식약처에 신청한 바 있다.

회사측은 "니클로사마이드는 코로나바이러스(SAS-CoV-2)에 대해 높은 항바이러스 효능이 기대되지만 생체이용률이 낮다. CP-COV03은 니클로사마이드의 생체이용률을 개선해 코로나19 치료제로서의 가능성을 기대한다"고 밝혔다.

