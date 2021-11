독일 신규확진 5만명…하루 새 1만명 늘어 사상 최다

[아시아경제 전진영 기자] 독일에서 코로나19 신규확진자 수가 하룻밤 사이 1만명 증가해 사상 최다를 기록했다. 이런 가운데 베를린 시는 코로나19 백신 미접종자에 대한 광범위한 출입제한 조치를 도입했다.

11일(현지시간) 독일의 질병관리청 격인 로베르트코흐연구소(RKI) 집계에 따르면 독일의 전날 코로나19 신규 확진자 수는 5만196명으로 팬데믹이 시작된 이후 가장 많았다. 일일 사망자 수도 235명에 달했다. 독일의 누적 사망자 수는 9만 7198명이다.

수도 베를린은 확진자 증가세에 코로나19 백신 미접종자에 대한 출입제한을 광범위하게 확대하기로 했다. 다음 주부터 레스토랑이나 영화관, 박물관, 온천이나 실내공연장, 놀이공원이나 동물원 실내공간 등에는 코로나19 백신 미접종자 출입이 제한된다. 다만 18세 미만 청소년의 경우 코로나19 진단검사 음성 결과를 제시하면 출입이 가능하다.

