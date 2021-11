[아시아경제 오현길 기자] 개인 투자자 한 명이 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 786,000 전일대비 181,000 등락률 +29.92% 거래량 3,655,331 전일가 605,000 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거온다, 메타버스 新대장주"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 나왔다[특징주]엔씨소프트, NFT·블록체인 활용한 게임 출시 기대감 '급등' close 주식 약 50만주 가량을 순매수한 것으로 나타났다.

11일 한국거래소에 따르면 이날 개인 계화 한곳에서 엔씨소프트 주식 70만3325주를 매수했고, 21만933주를 매도했다.

순매수 수량은 49만2392주로 이는 엔씨소프트 전체 상장 주식 수의 2.24%에 해당한다.

순매수 규모는 이날 시초가를 기준으로 2905억원이며, 종가를 기준으로 하면 3870억원에 달한다.

거래소는 특정 계좌에서 순매수한 수량이 상장주식 수 대비 2% 이상이고, 당일 종가가 전일 종가보다 5% 이상 상승했기 때문에 12일 하루 엔씨소프트를 투자주의 종목으로 지정했다.

