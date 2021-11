[아시아경제 전진영 기자] 국제 신용평가회사 피치는 11일 한국씨티은행의 장기발행자등급(IDR) 전망을 ‘A-’로 확정, ‘안정적’으로 조정했다.

독자생존 신용등급(VR·Viability Ratings) 'bbb+'는 기존대로 유지됐다.

피치는 “이번 전망 수정은 모회사 씨티그룹의 소비자금융 출구전략에 따라 불확실성이 현저히 감소했기 때문”이라고 밝혔다.

