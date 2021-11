K-박람회 찾은 文대통령 내외…가상인간 '로지' 만나고 K-홍보영상도 찍어(종합)

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령이 11일 오후 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 '2021 K-박람회' 현장을 격려 방문했다. 문 대통령은 콘텐츠, 농수산식품, 화장품, 브랜드K 소비재 등의 전시홍보관과 화상 상담회를 참관하고 기업인들을 격려했다.

◆종합 한류 마케팅 행사…올해 처음 개최 = K-박람회는 부처별로 진행하던 비대면 수출 지원 행사를 연계해 한류 연관 상품을 홍보하고 해외진출을 위한 마케팅을 지원하는 종합적인 한류행사로, 6개 부처가 협력해서 올해 처음 개최됐다. K-박람회에서는 실감형 기술을 결합한 온라인 공연, 실시간 상품판매전(라이브 커머스), 국내외 온라인 유통망 내 판촉전, 한류 홍보 콘텐츠 방영 등 온라인을 통해 다양한 프로그램도 진행했다.

콘텐츠와 연관 산업 분야 국내외 약 900여개 기업이 참여해 화상 상담, 계약 체결 등 다양한 사업 기회를 모색한다. 지난 8일부터 11일까지는 코엑스 그랜드볼룸에서 화상 상담과 실시간 판매를 진행하고 분야별 전시홍보관도 운영했다.

문 대통령은 산업의 주요 수출제품과 한류 연계 마케팅을 통한 성공사례 전시, 해외 구매 기업과의 화상연결시스템, 온라인 체험 전시실, 제품 체험공간 등 부처별 전시홍보관을 둘러봤다.

◆文, 가상인간 '로지' 만나고 해외 바이어와도 소통 = 문 대통령은 코트라(KOTRA) 관계자로부터 코트라 주관 해외 소비재 판촉전 '자카르타에서 한국을 느끼다' 에 대한 설명을 들은 후, 화상을 통해 현지 바이어 '스티븐 케빈 빅토리'와 K-브랜드에 대한 대화를 나누기도 했다.

문 대통령이 "요즘 인도네시아에서 우리 한국 소비재 제품 중 어떤 제품이 특별히 인기가 있나"라고 묻자 스티븐 씨는 "뷰티 패션 제품들이 인기가 많다"고 답하고, "특이한 점은 한국 건강보조식품, 특히 비타민의 인기가 올라가고 있다"고 설명했다.

또 문 대통령은 "한류 문화 확산이 우리 제품의 이미지를 높여주고 더 많은 소비로 이어지는 역할을 하는지" 질문했고, 스티븐 씨는 "한류는 한국상품이 인도네시아로 수출되는 아주 가장 큰 이유 중 하나"라고 답했다.

이어 문 대통령은 인플루언서 부스에서 '가상 인플루언서'로 잘 알려진 로지에 대한 설명도 들었다. 양진영 코트라 소비재팀장이 "국내에서 가장 인지도가 높은, 국내 기술로 제작된 가상인간"이라고 설명하자, 문 대통령이 "정말 이름이 멋지다"고 답했다. 양 팀장은 "순수 한글 이름으로, 영원히 늙지 않는 22세 가상 인플루언서"라고 답했다.

◆떡볶이 수출업체 격려하고…BTS 립밤·김 설명 들어 = 정부가 우리나라 중소기업의 기술과 품질을 보장해 주는 중소기업 공동브랜드 '브랜드K' 제품이 몰려 있는 전시관으로 이동한 문 대통령은 수출용 떡볶이 '요뽀끼'를 생산하는 영풍 조제곤 대표로부터 상품 설명을 듣기도 했다.

조 대표는 "떡의 질감을 외국인에게 맞게 개발하는 문제 등 여러 어려움이 있었으나, 100여개국에 2000만달러 수출을 해 나가고 있다. 조만간 1억 달러까지도 수출할 것으로 보인다"고 설명했다.

문 대통령은 "K-브랜드가 제품 신뢰도에 도움이 되느냐"고 물었고, 조 대표는 "K-브랜드로 인정 받았을 때 외국 바이어들이 인지하는 정도가 굉장히 높다"고 답했다. 이에 문 대통령은 "떡볶이 하나로 1억 불, 대단하다. 꼭 성공하시기 바란다"며 조 대표를 격려했다.

문 대통령은 동행한 권칠승 중소벤처기업부 장관에게 "K-브랜드(브랜드K) 제품이 몇 개냐"고 물으며 관심을 보였고, 권 장관은 "203개"라고 답했다.

이날 현장에서는 한류 마케팅 성공 사례로 인기 아이돌 방탄소년단(BTS)과의 연계 마케팅이 주로 소개됐다. K-뷰티 관에서는 권순만 보건산업진흥원장은 "방탄소년단(BTS)의 멤버가 여기 있는 립밤 제품을 사용한 것이 우연히 캡쳐가 되면서 3초만에 전 세계 시장에서 품절이 됐다"며 모범사례를 전했다. 김정숙 여사는 "우리 젊은 친구들이 많이 쓴다. 저도 틴트 많이 쓴다. 색깔도 예쁘다"고 말했다.

K-시푸드 관에서도 일명 'BTS김'의 성공 사례를 발표했다. 육현진 성경식품 총괄본부장은 "(BTS의 히트곡인) '다이너마이트' 등 버전을 만들어서 한국의 맛과 연결되는 맛을 만들었다"고 설명했다.

◆"대한민국 K 응원합니다"…홍보영상 찍은 대통령 내외 = K-콘텐츠 관까지 둘러본 문 대통령 내외는 스튜디오 배경으로 전환된 K-콘텐츠 전시홍보관 온라인 무대에서 홍보영상을 찍기도 했다.

문 대통령이 먼저 오른팔을 들고 "대한민국 K!" 하고 외치자 김정숙 여사가 오른팔을 들고 "응원합니다!"하고 외치는 것으로 영상이 종료됐다.

청와대는 "문 대통령은 코로나19로 인해 어려워진 경제 여건에도 한류와 연관된 4대 K-산업 분야에서 최고의 수출 성과를 기록하며 우리 경제의 성장을 일구어 온 기업인들에 대한 감사의 뜻을 표했다"고 설명했다.

문 대통령은 알파벳 K가 전 세계에서 한국을 의미하는 수식어가 되고, 한류가 ‘K-붐’을 만들어 내고 있는 상황을 언급하며, 한국의 국가 브랜드 가치가 더욱 높아지기를 바란다는 뜻을 전했다.

한편 문 대통령은 김치 수출 기업 관계자에게 "한국을 상징하는 김치가 세계인의 식탁을 풍성하게 만들어 주는 필수음식이 될 수 있도록 더욱 노력해 달라"고 당부하기도 했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr