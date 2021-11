인니, 'KF-21 분담금' 30% 현물로 낸다

한-인니 실무협상 약 3년만에 마침표

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 한국형 전투기(KF-21·인니는 'IF-X'로 표기) 공동개발국인 인도네시아가 분담할 사업비의 약 30%를 돈이 아닌 현물로 내기로 했다. 분담금 규모와 납부 기한은 그대로 유지된다.

방위사업청은 11일 자카르타에서 인도네시아 국방부와 KF-21 공동개발 분담금 관련 제6차 실무협의 끝에 최종 합의문에 서명했다고 밝혔다.

양측은 인도네시아가 KF-21 체계개발비(8조8000억원)의 20%에 해당하는 약 1조7000억원을 부담하기로 한 기존 계약을 그대로 유지하기로 했다. 분담금 납부 기간도 2016∼2026년으로 그대로다.

다만 인도네시아는 전체 분담금 1조7000억원의 약 30%(약 5100억원)를 현물로 납부하기로 했다. 현물 종류 등은 추후 논의하기로 한 가운데, 인도네시아의 천연자원이나 원자재 등이 될 것으로 관측된다.

양측은 또 현재 경남 사천 개발 현장에 투입된 30여 명을 포함해 연말까지 인도네시아 기술진을 100여 명으로 확대하기로 했다.

KF-21 개발은 한국과 인도네시아가 2015년부터 2028년까지 8조8000억원의 사업비를 투자해 4.5세대급 전투기를 연구 개발하기로 한 사업이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr