[포토] 서울 강서구, 지속가능발전 비전 선포

[서울시 자치구 포토뉴스] ‘다 함께 누리는 행복한 미래, 지속가능한 강서’ 선포... 제27회 서울약령시 보제원 제향 11일 오전 10시 서울한방진흥센터 1층 마당에서 진행... 채현일 영등포구청장 신길1동 복지대학 수료식 참석...유동균 마포구청장 11일 오전 11시 마포 적십자봉사나눔터에서 열린 ‘2021년 훈훈한 온정 사랑 愛 김장나눔 축제’ 참석...오승록 노원구청장, 노원구보건소 리모델링 개관식 참석



[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 11일 오후 구청 대회의실에서 ‘다 함께 누리는 행복한 미래, 지속가능한 강서’라는 구의 지속가능발전 비전을 대내외에 알리는 ‘비전 선포식’을 개최했다.

이날 선포식에 참석한 노현송 구청장을 비롯한 강서구 지속가능발전위원회 위원들은 ‘2030 강서구 지속가능발전 비전 선언문’에 서명하고 낭독을 통해 실천의지를 다졌다.

선언문에는 경제·사회·환경이 조화롭게 성장할 수 있도록 ▲양질의 교육 ▲성평등 ▲청정에너지 ▲양질의 일자리 ▲불평등해소 등 17개의 지속가능발전 목표와 중점과제를 실천해 나가겠다는 다짐이 담겼다.

노현송 구청장은 “지속가능발전은 구정 수행의 핵심 목표이자 구민의 삶에 중요한 가치로써 작용할 것“이라며 ”자연과 사람이 공존하고, 현재와 미래세대가 모두 행복한 삶을 누리는 지속가능한 강서구를 만드는 데 최선을 다하겠다“라고 말했다.

이날 행사에는 선포식과 더불어 지속가능발전위원회 정기회의를 통해 공동·분과위원장을 선출했으며, 권기태 사회혁신연구소장의 지속가능발전 특별 강의도 진행됐다.

11일 오전 10시 서울한방진흥센터 1층 마당에서 코로나19 극복 및 상생·희망을 위한 ‘제27회 서울약령시 보제원 제향’이 개최됐다.

보제원 제향은 선조들이 지켜온 우리 전통한의약의 보존과 보제원 정신을 계승·발전시키기 위해 매년 10월 서울약령시 한방문화축제에서 진행, 코로나19로 인해 축제 개최가 어려워짐에 따라 지난해부터 단독으로 진행되고 있다.

나라에서 제를 지낼 때, 술을 부어 올리는 일을 맡은 세 벼슬아치를 삼험관이라 하는데 이날 삼헌관으로는 초헌관 김인호 서울시의회 의장, 아헌관 뉴질랜드 스티븐 블레어 상무참사관, 종헌관 이현주 동대문구의회 의장이 전통 의례복을 착용한 뒤 제를 지냈다.

이날 보제원 제향에 참석한 유덕열 동대문구청장은 “한방문화 계승과 발전을 위해 항상 노력해주시는 서울약령시협회 관계자분들에게 감사의 말씀을 전한다”며 “코로나19로 힘든 시기를 겪고 있지만 서울약령시가 더욱 발전할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

채현일 영등포구청장이 11일 오후 신길종합사회복지관에서 열린 신길 1동 복지대학 수료식에 참석해 축하 인사를 전하고 있다.

동 복지대학은 주민 스스로 마을의 복지 의제를 발굴하고 해결할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램으로 이날 수료식에서는 복지대학 운영 과정에 참여해 2022 마을복지계획 선정에 함께한 총 17명의 주민들이 수료증을 받았다.

채 구청장은 “더불어 잘 사는 행복한 마을을 만들기 위한 과정에 열정을 가지고 함께 해주신 모든 분들께 감사드린다”며 “주민이 중심이 되는 복지 공동체를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

유동균 마포구청장이 11일 오전 11시 마포 적십자봉사나눔터에서 열린 ‘2021년 훈훈한 온정 사랑 愛 김장나눔 축제’에 참석했다.

대한적십자사봉사회 마포지구협의회(회장 김은옥) 주관으로 열린 이번 행사는 유동균 마포구청장을 비롯 봉사원 및 임원, 적십자사 직원, 동 주민센터 직원 등 10여 명이 참석했다.

‘훈훈한 온정 사랑 愛 김장나눔 축제’는 매년 김장 담그기 활동을 펼쳐 지역 사회에 온정을 베풀었지만, 올해는 코로나19 확산 방지를 위해 완제품 전달 행사로 대체 진행했다.

어려운 이웃을 위해 준비한 완제품 김치(10kg) 210개는 적십자사와 연결된 130세대와 동 주민센터에서 추천 받은 80세대에게 순차적으로 배부됐다.

오승록 서울 노원구청장은 11일 오후 1시30분 노원구보건소 2층 건강관리센터에서 진행된 ‘노원보건소 리모델링 개관식’에 참석했다.

이날 개관식은 2019년부터 진행한 리모델링의 완료를 축하, 코로나19방역관리에 적극 협조해준 관계자들에게 감사의 마음을 전달하기 위해 마련된 자리다.

청사 내진보강공사 및 공공건축물 그린리모델링, 1층 녹색문화쉼터와 스마트가든, 2층 노원구건강관리센터, 4층 모자건강센터 조성 등을 통해 주민들을 위한 서비스 환경이 대폭 향상됐다.

이날 행사는 오승록 구청장을 비롯 코로나19 방역관리에 적극 협조한 기관 및 단체 등이 참석한 가운데 사업추진 경과보고, 감사패 전달, 축사, 테이프컷팅식, 시설라운딩 순으로 진행했다.

오승록 구청장은 “먼저, 코로나19 장기화로 내내 마음 졸이며 방역 최일선에서 묵묵히 애써주신 분들에게 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드린다”면서 “보다 쾌적하고 편안한 분위기에서 주민들을 위한 행정서비스를 제공할 수 있게 된 것 같아 기쁘다”며 축하를 전했다.

