오후 6시까지 서울 확진자 772명…전날보다 47명 많아

[아시아경제 오현길 기자] 9일 0시부터 오후 6시까지 서울 코로나19 신규 확진자수가 722명을 기록했다.

11일 서울시에 따르면 이날 오후 6시 기준 서울 지역 코로나19 확진자 수는 0시 대비 722명 증가한 12만9600명이다.

신규 확진자 722명은 전날 같은 시간 675명보다 47명 많고, 일주일 전인 4일 753명보다는 31명 적은 규모다.

서울 하루 확진자 수는 단계적 일상회복(위드 코로나)이 시행되면서 주말을 제외하고는 1000명 안팎을 오가고 있다. 지난 1일부터 하루 확진자 수는 600→1004→946→980→915→848→707→662→973→1004명이다.

이날 신규 확진자의 주요 발생원인별 현황을 보면 기타 확진자 접촉이 405명(총 5만756명)으로 가장 많았으며, 감염경로 조사 중이 250명(총 4만4706명)으로 뒤를 이었다.

주요 집단감염 경로로는 은평구 소재 요양병원과 관련해 5명의 확진자가 발생해 총 75명의 확진자가 나왔다.

