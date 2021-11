10년 만에 고향에 온 ‘철강왕’ … 박태준기념관, ‘대한민국 공간문화대상’ 우수상

부산 기장군, 공간문화 개선 기여 문체부장관상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산 기장군이 11일 문화체육관광부와 한국건축가협회가 주최한 ‘2021년 대한민국 공간문화 대상’에서 ‘박태준기념관(임랑문화공원)’이 우수상인 문체부장관상을 받았다.

공간문화 대상은 공간문화에 관한 국민의 인식을 높이고, 도시 경쟁력을 일으키는 데 기여한 단체나 지자체, 개인에 주는 상이다.

이날 시상식은 문화역서울 284에서 진행됐다. 오규석 기장군수와 관계 직원 등이 참석했다.

오규석 기장군수는 “기념관은 ‘철강왕’이자 큰 정치인 박태준을 배출한 기장의 역사와 문화를 간직한 아름다운 장소로 남아 지역문화를 돋보이는 데 기여할 것”이라고 말했다.

박태준기념관은 고 박태준 포스코 명예회장의 정신과 뜻을 기려 총예산 82억원으로 장안읍 임랑리 일대 박태준 생가 바로 옆 부지에 건립됐다.

기념관은 임시운영 중이며, 박태준 명예회장 서거 10주기를 맞아 다음 달 14일 정식 개관한다.

개관에 맞춰 진행되는 추모식에는 유족과 관계자들만 참석한다.

박태준기념관은 지난 달 28일 부산시가 주최한 ‘2021 부산건축상’에서도 장려상을 받았다.

