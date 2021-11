신안군, 요소수 긴급 확보…안정적 시설 운영

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군이 11일 안정적인 생활폐기물 소각시설 운영을 도모하기 위해 산업용 요소수 2000㎏을 긴급 확보했다.

산업용 요소수는 지도읍 등 9개 소각시설에서 질소산화물 제거용으로 월 1000㎏이 소모되고 있으나, 최근 요소수 부족 현상의 여파로 기존 보유량이 118㎏(2∼3일 사용분)에 불과했다.

군은 주민 생활과 직결되는 사안임을 고려, 소각시설 정상 운영을 위해 요소수 확보에 총력을 기울였으며, 이번 확보로 최소 2개월 정도 사용할 수 있을 것으로 기대한다.

박우량 군수는 청소행정 분야 특별지시를 통해 “불필요한 차량의 운행 자제, 소각시설 요소수 최적 운전을 빈틈없이 할 것”을 직원들에게 당부했다.

향후, 신안군에서는 최근 상황을 매우 엄중하게 생각하고 차질 없는 청소행정 수행을 위해 요소수 수급 안정화까지 수급 동향을 수시 모니터링하고, 정부 정책을 적극적으로 반영해 슬기롭게 대처해 나갈 계획이다.

