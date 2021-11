남서울농협, 상호금융대출금 2조원 달성…'도농상생' 앞장

[아시아경제 이관주 기자] 남서울농협은 '상호금융대출금 2조원 달성탑'을 수상했다고 11일 밝혔다. 전국 1118개 농·축협 중 6번째로 달성한 성과다.

남서울농협은 상호금융 여수신 4조5000억원 달성, NH농협손해보험 5년 연속 수상, NH농협카드대상 10년 연속 수상 및 명예의전당 헌액 등 활발한 신용사업을 전개하고 있다.

산지 농업인들의 생산비 절감과 농업소득 증대를 위한 도농상생 활동에도 힘을 쏟고 있다. 2015년부터 서초구 방배복개천 서초구청 유휴 부지를 활용한 정례 농산물직거래장터 운영을 비롯해 1998년부터 신용점포 주차장 및 양재역사거리 직거래장터에서 산지 농업인들이 직접 재배하고 수확한 농산물을 판매하고 있다. 지난해까지 직거래 매출 규모만 638억원에 달한다.

아울러 2004년부터 올해까지 총 320개 산지농협에 누적 1428억원의 출하선급금을 무이자로 지원하고, 올해부터는 2억6000만원의 자체 기금을 조성해 34곳의 산지농협에 영농자재 및 농기계를 지원하는 등 도농상생에 앞장서고 있다.

안용승 남서울농협 조합장은 "각종 대출규제로 어려운 여건 속에서 눈부신 성장을 이루어낸 남서울농협 전 임직원에게 감사드린다"며 "앞으로도 상호금융 사업의 지속성장을 도모하는 한편 이를 통해 얻은 결실을 활용해 농업·농촌을 위한 다양한 지원사업으로 도시농협의 존재 가치를 드높이기 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

