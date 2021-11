80대 여성, 부스터샷 맞은 후 사망…국내 첫 사례

국내 첫 '부스터샷' 사망 의심 사례…당국, 인과성 조사 중

[아시아경제 강주희 기자] 국내에서 코로나19 백신 추가접종(부스터샷)을 맞고 사망한 것으로 의심되는 사례가 처음 보고됐다. 방역 당국은 백신 접종과의 인과성 여부를 조사하겠다고 밝혔다.

코로나19 예방접종 대응추진단은 11일 정례브리핑에서 "백신 접종 이상 반응 신고 현황 가운데, 추가 접종을 받은 후 사망한 사례가 한 건 있었다"고 밝혔다. 지난 7일 0시를 기준으로 추가접종자 첫 사망 의심 신고 사례다. 같은 기간 진행된 추가접종은 35만5056건이다.

이번 사망 의심 사례는 80세 이상 연령층의 여성으로, 화이자 백신으로 부스터샷을 맞은 것으로 알려졌다. 방역 당국은 부스터샷 접종과 여성의 사망 사이에 인과성 여부를 조사할 계획이다.

부스터샷은 백신을 권고 횟수만큼 모두 맞은 뒤 예방 효과 보강을 위해 일정 시점이 지난 후 다시 백신을 접종하는 것을 말한다.

현재 국내에서는 코로나19 치료병원 종사자와 60세 이상 고령층 및 요양병원 입소자 등 고위험군, 그리고 얀센 접종자를 대상으로 부스터샷 접종이 진행되고 있다.

