해남 세발나물 ‘최초’ GAP 인증 획득

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남 세발나물이 농산물우수관리인증(GAP)을 획득했다. 세발나물 분야로는 전국 최초이다.

11일 해남군에 따르면 전국 세발나물 생산량의 60%를 차지하고 있는 전국 1위 주산지인 해남 세발나물은 무농약 재배로 소비자에게 안전 농산물을 생산하여 보급하고 있다.

세발나물 재배기술 개발의 원산지로 선도적 역할을 하고 있으며 농촌진흥청 GAP 실천단지 조성사업을 통해 고품질 세발나물 생산을 적극적으로 추진하고 있다.

해남 세발나물은 18 농가에서 20㏊를 재배하고 있으며, 연간 1800t을 생산하고 약 19억여 원의 농가소득을 창출해 해남의 대표 특화작목으로 자리매김하고 있다.

특히 올해는 세발나물 재배 농가 0.3㏊에 쿨네트 설치를 지원해 고온기 연장재배에 성공해 농가의 큰 호응을 얻었다.

이를 바탕으로 내년 공모사업에도 선정돼 국비 3억원을 확보, 이상기상 대응 고품질 세발나물 재배 시범사업을 추진, 연장재배 단지를 조성할 계획이다.

세발나물은 각종 미네랄, 비타민, 식이염유가 풍부해 다이어트, 변비, 당뇨 등에 도움이 되는 농산물로 이번 GAP 인증을 통해 소비자에게 안전한 농산물을 공급에 큰 효과를 거둘 것으로 기대되고 있다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr