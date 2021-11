LG그룹, 맥쿼리에 S&I코퍼레이션 시설관리사업부 매각

[아시아경제 정현진 기자] LG그룹이 건물 관리 사업 자회사인 S&I코퍼레이션의 시설관리(FM) 사업부를 글로벌 사모펀드 운용사 맥쿼리자산운용(PE)에 매각한다.

11일 업계에 따르면 LG그룹은 S&I코퍼레이션 FM사업부 지분 60%를 매각하기 위한 우선협상대상자로 맥쿼리PE를 선정했다. 거래 금액은 4000억원대 후반으로 알려졌으며 양측은 올해 안에 주식매매계약(SPA)을 체결하고 매각을 확정할 계획이다.

S&I코퍼레이션 FM 사업부는 LG그룹 계열사들의 빌딩과 주요 사업장을 유지, 보수하는 시설 관리업을 담당해왔다.

이번 매각은 다음달 새 공정거래법 시행에 따른 '일감 몰아주기' 규제 대상 확대에 선제적으로 대응하는 차원에서 진행됐다. 지금까지는 총수 일가의 사익편취 규제 대상은 총수 일가 지분 30% 이상 상장사와 20% 이상 비상장사였지만, 앞으로는 상장 여부와 관계없이 총수 일가 지분율 20% 이상으로 일원화되고 이들 기업이 지분을 50% 넘게 보유한 자회사로도 확대된다. 이에 따라 LG가 지분 100%를 보유한 S&I코퍼레이션도 총수 일가 사익편취 규제 대상에 포함된다.

한편, LG는 S&I코퍼레이션의 건설 사업도 매각하기 위해 GS건설과 협상을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

