크래프톤, 역대 분기 최고 매출…"게임 내 NFT 활용 검토" (종합)

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤이 역대 최대 분기 매출을 달성했다. 주력 지식재산(IP) '배틀그라운드'를 주축으로 PC, 모바일, 콘솔 부문에서의 고른 성장이 호실적을 견인했다.

크래프톤은 올해 3분기 연결기준 매출 5219억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년동기 대비 42.3% 늘어난 것으로 역대 분기 최고 매출이다. 영업이익은 1953억원으로 전년보다 16.5% 늘었고, 당기순이익은 1783억원으로 62.1% 증가했다.

회사는 기존 게임의 안정적인 실적 성장과 함께 다양한 사업 확장 등으로 최대 분기 매출을 이끌어냈다고 분석했다. 올해 3분기까지 1조4423억원의 누적 매출을 기록, 지난해 전체 매출액인 1조6704억원의 약 85% 이상을 달성했다.

배틀그라운드를 중심으로 PC, 모바일, 콘솔 부문에서 고른 상승세를 보였다. 특히 PC 부문은 지속적인 콘텐츠 확장 및 수익 모델 고도화로 전분기 대비 46%, 전년동기 대비 112% 성장했다. 성장형 무기 출시와 나만의 상점 시스템 추가로 인게임 ARPU(가입자당 평균 매출)도 전분기 대비 50% 가까이 증가했다.

모바일 역시 전분기 대비 8%, 전년동기 대비 31% 성장했다. 모바일에 적합한 콘텐츠 업데이트와 다양한 브랜드와의 협업을 통한 지속적인 구매전환율 확대로 견조한 성장을 이어갔다. 특히 ‘배틀그라운드 모바일 인도’의 성공적인 출시로 인도 게임 시장에서의 영향력이 확대됐다.

크래프톤은 이날 게임 시장에서 화제가 되고 대체불가능토큰(NFT)과 관련, 자사 게임과 결합 가능성에 대해서도 언급했다. 배동근 크래프톤 최고재무책임자(CFO)는 실적발표 직후 가진 콘퍼런스콜에서 "NFT가 인터랙티브 버추얼 월드(메타버스)의 재화나 콘텐츠가 현실적인 가치를 지닐 수 있다는 점에서 상당히 고무적으로 생각한다"라며 "NFT와 같은 트렌드들이 새 게임 방식과 플레이 확장으로 이어질 수 있도록 검토하고 있다"고 말했다.

그는 다만 "재화나 콘텐츠가 의미를 갖기 위한 핵심은 게임 자체 경쟁력이 담보돼야 한다"라며 "NFT와 P2E는 게임 흥행에 기여할 수 있는 부분이 존재하나 게임이 매력적이지 않거나 이용자풀이 확대되지 않는다면 그 의미와 가치가 영원하기 어렵다"고 전제했다.

크래프톤은 신작 및 지식재산(IP) 확장 등 미래 사업 확대에 대한 청사진도 소개했다. 먼저 이날 전세계 200여개국에서 동시에 출시한 ‘배틀그라운드: NEW STATE’를 또 하나의 차세대 배틀로얄 게임으로 성장시킨다는 계획이다.

또 대규모 M&A와 글로벌 투자를 통해 인재 확보와 기술 역량 강화를 지속한다는 방침이다. 특히 최근 발표한 언노운 월즈의 인수가 향후 크래프톤의 개발 인력 확보, 게임 포트폴리오와 새로운 장르 확장에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

