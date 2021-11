하병필 지사 권한대행, 국회 돌며 내년 국비 확보에 '안간힘'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남도가 내년 정부예산안 국회 심의를 앞두고 하병필 도지사 권한대행과 박종원 경제부지사가 잇따라 국회를 방문하는 등 국비 확보에 총력을 쏟고 있다.

하 권한대행은 11일 국회를 방문해 예산결산특별위원회 이종배 위원장과 더불어민주당 맹성규 간사, 김정호 경남도당위원장, 국민의힘 이만희 간사 등을 만났다.

하 권한대행은 이들에게 정부안에 반영된 경남 사업들이 원안대로 통과될 수 있도록 요청했다. 또 33개 주요 사업의 필요성을 설명하면서 관련 예산이 국회 심의단계에서 최대한 증액될 수 있도록 건의했다.

특히 예비타당성 조사가 마무리되는 진해 신항 건설사업과 국립무형유산원 분원 유치, 천연물 안전지원센터 건립 등 크고 굵직한 주요 현안 사업의 예산 반영 필요성을 재차 강조했다.

오는 12일과 15일에는 박종원 경제부지사가 전재수, 최형두 예결위원과 이달곤 국민의힘 경남도당위원장, 기획재정부 관계자 등을 만날 예정이다.

경남도는 진해신항 건설(1단계) 145억원, 천연물 안전지원센터 건립 149억원, ICT융합 제조 운영체제 개발 및 실증 86억원, 굴 껍데기 자원화 시설구축사업 42억원, 문화 다양성 축제 맘프 지원 5억원, 청년 농촌 보금자리 조성 8억원, 서비스로봇 공통 플랫폼 제작 실증 45억원, 국립무형유산원 분원 유치 30억원, 공공 임대형 지식산업센터 건립 10억원, 자연재해 위험개선지구 정비사업 26억원, 한림-생림 국지도 건설 337억원 등을 주요사업으로 건의했다.

이 사업 중 국회 단계 증액을 건의한 금액은 1871억원이다. 경남도는 국회 예산심사에 신속하게 대응하기 위해 지난달 25일부터 서울본부에 국회 상황실을 구성해 국회 심사에 대응하고 있다.

또 국회 예결소위 위원 및 지역구 국회의원들과 공조 체계를 구축해 내년 정부예산이 국회를 통과하는 마지막 순간까지 국비 확보에 적극 대응할 방침이다.

