[아시아경제 이정윤 기자] 무면허로 음주운전을 하다 가로등을 들이받는 사고를 낸 뒤 목격자를 폭행하고 달아난 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

11일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 도로교통법상 음주운전·무면허운전 및 폭행 등 혐의로 A씨를 검거했다.

A씨는 지난 9일 오후 9시 44분께 무면허 상태로 술에 취한 채 운전하다 송파구 잠실사거리에서 인도 위 가로등을 들이받는 사고를 낸 데 이어 현장을 목격한 사람을 폭행하고 달아난 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 사고 현장에서 약 200m 떨어진 곳에서 A씨를 발견했다. A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 것으로 파악됐다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

