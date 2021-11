오스트리아·슬로바키아, 코로나19 신규 확진 역대 최대치

[아시아경제 전진영 기자] 최근 유럽에서 코로나19가 다시 확산하는 가운데 오스트리아와 슬로바키아에서 신규 확진자 수가 역대 최대치를 기록했다.

DPA통신에 따르면 오스트리아 보건부는 10일(현지시간) 기준 코로나19 신규 확진자가 1만 1400명이라고 밝혔다.

코로나19 환자가 보고된 이래 전체 인구가 약 900만 명인 오스트리아에서 신규 확진자가 1만 명을 넘은 것은 이번이 처음이다.

오스트리아 정부는 지난 5일 백신 미접종자가 음식점, 카페, 미용실 등을 출입하는 것을 금지할 계획이라고 발표한 바 있다. 다만 한 달간의 유예를 두고 1차 접종을 했거나 PCR 검사 음성일 경우 출입을 임시로 허용하기로 했다.

AP 통신은 인접국 슬로바키아에서도 신규 확진자가 7000명을 넘어서면서 최대치를 기록했다고 전했다.

슬로바키아 보건부에 따르면 이날 기준 신규 확진자는 7055명으로, 지난 4일 기록한 이전 최대치인 6805명을 넘어섰다. 입원 환자 가운데 약 80%가 백신 미접종자다.

전체 인구가 약 540만 명인 슬로바키아의 백신 접종률은 약 42%로, 유럽연합(EU) 회원국 중에서 매우 낮은 편이다.

