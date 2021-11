롯데정밀화학, 차량용 요소수 5만8000t분 요소 확보

산자부와 협조하며 생산 연내 정상화

[아시아경제 황윤주 기자] 차량용 요소수 '유록스'를 생산하는 롯데정밀화학 롯데정밀화학 004000 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 600 등락률 +0.76% 거래량 180,641 전일가 78,800 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 '요소 품귀현상' 비료·시멘트까지 덮쳤다롯데정밀화학, 3Q 영업익 702억…전년比 171% ↑[클릭 e종목]가성소다 가격 급등…한화솔루션·롯데정밀화학 반사 수혜 close 이 요소 1만9000t을 확보했다.

롯데정밀화학은 요소수 5만8000t 분량을 생산할 수 있는 요소를 확보했다고 11일 밝혔다. 이는 국내 전체 차량용 요소수 수요의 2~3개월분에 해당하는 물량이다.

롯데정밀화학이 단독으로 전세계에서 신규 확보한 요소 1만2000t은 베트남 8000t, 사우디 2000t, 일본 1000t, 러시아 500t, 인도네시아 200t 등 이다. 여기에 중국의 수출 중단이 해제된 중국산 6500t과 국내에서 정부를 통해 확보한 700t을 합하면 총 1만9000t에 달한다.

이번에 확보한 요소 중 러시아 500t을 제외한 물량은 연내 입고가 가능할 것으로 보인다. 이를 통해 롯데정밀화학은 기존 11월말 예상되었던 요소수 생산 중단을 피할 수 있게 되었다. 롯데정밀화학은 안정적인 요소수 공급을 위해 요소 수입을 서두르는 한편 차주부터 공장 가동률을 높여, 요소수 생산 즉시 전국의 판매망을 통해 신속하게 공급할 예정이다.

롯데정밀화학은 11월 초 요소 부족 및 불법 유통 가능성을 최소화하기 위해 중단한 10L페트 포장품 생산을 차주 재가동하여 환경부 등 정부와 협의, 소방차, 응급차, 경찰차 등 공공부문과 주유소로 이동해 주입이 어려운 대형 건설기계, 공사현장 등에 공급한다는 계획이다. 이 밖에도 원료인 요소 가격이 최고가를 경신하는 상황에도 지속적으로 요소수 공급가를 동결하는 등 시장 안정을 위해 노력 할 계획이다.

롯데정밀화학 관계자는 "요소수 부족 상황 해결을 위해 사태 초기부터 산업통상자원부 등 정부와 긴밀히 협조하며 요소 수급을 위해 물밑에서 노력하였다"며 "당사 중국 법인과 글로벌 네트웍 등을 총동원하는 향후에도 시장 안정을 최우선 목표로 총력을 다할 것" 이라고 밝혔다.

