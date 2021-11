[아시아경제 오현길 기자] TYM TYM 002900 | 코스피 증권정보 현재가 1,780 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,440,496 전일가 1,780 2021.11.11 15:30 장마감 관련기사 TYM, 3분기 영업이익 35억원…전년比 61.8%↓“서린바이오”에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오!모두가 놀란, ‘주식 카톡방’의 무료 선언! close 은 자회사 KAM홀딩스를 흡수합병한다고 11일 공시했다.

회사측은 "국제종합기계주식회사 인수를 위한 특수목적법인의 설립 목적 달성에 따른 흡수합병"이라고 설명했다.

