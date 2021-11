공수처, '판사사찰 문건' 의혹 관련 손준성 입건

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이른바 '판사사찰 문건 불법 작성' 의혹과 관련해 윤석열 국민의힘 대선후보에 이어 손준성 대구고검 인권보호관도 추가 입건한 것으로 파악됐다.

11일 법조계에 따르면 공수처는 지난달 말 손 검사를 입건해 수사 중인 것으로 알려졌다. 공수처는 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)의 고발에 따라 지난달 22일 윤 후보를 직권남용권리행사방해 등의 혐의로 입건했으며, 직후 손 검사도 추가 입건했다.

'판사사찰 문건 불법작성 의혹'은 대검찰청 수사정보정책관실이 지난해 사건담당 판사 37명의 출신과 세평 등이 기재된 문건을 작성·배포했다는 내용이다. 손 검사는 이 문건의 작성을 윤 후보로부터 직접 지시받고, 당시 성모 수사정보2담당관에게 문건 작성을 지시한 것으로 알려졌다. 완성된 문건은 윤 후보에게 보고됐고, 대검 반부패강력부와 공공수사부에도 공유된 것으로 전해졌다.

공수처는 지난 10일 손 검사를 이른바 '고발사주' 의혹과 관련해 2번째로 소환조사했다. 공수처는 두 사건을 묶어서 수사하고, 손 검사의 구속영장 재청구 여부를 결정할 것이라는 전망이 나온다.

