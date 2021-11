장혜영 "여가부서 '여성' 빼자는 이재명·윤석열, 男표만 의식한 표퓰리즘"

"尹·李, 어떤 나라 살고 있는지 의문"

"성평등 해치는 선거전략, 선진국 위상 걸맞지 않아"

[아시아경제 강주희 기자] 장혜영 정의당 의원이 여성가족부(여가부) 명칭 변경을 나란히 제안한 여야 대선후보를 겨냥해 "오직 대통령이 되고 싶다는 마음으로, 몇몇 남성들의 표를 갖겠다는 선거 전략"이라며 "선진국 위상에 걸맞지 않은 행태"라고 강하게 비판했다.

장 의원은 11일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "여가부를 성평등가족부로 개정하는 것은 얼마든지 가능하다고 생각한다"면서도 "남성들의 표를 의식해서 여가부 기능을 축소하겠다는 신호를 보내고 있기 때문에 문제적"이라고 지적했다.

앞서 이재명 더불어민주당 대선후보는 지난 9일 페이스북에 "여성이라는 이유로 차별받아서는 안 되는 것처럼, 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다"며 여가부 명칭을 '평등가족부'나 '성평등가족부'로 변경하고 일부 기능을 조정하는 방안을 제안했다.

윤석열 국민의힘 대선후보도 지난달 21일 여가부를 '양성평등가족부'로 개편하고 관련 업무와 예산을 재조정하겠다는 공약을 내놓은 바 있다.

이에 대해 장 의원은 "이름을 바꾸는 것은 얼마든지 가능하다. 지금도 (여가부) 영문명으로 젠더 이퀄리티(Gender Equality)라는 단어를 쓰고 있다"라며 "중요한 것은 명칭 변경을 하면서 어떤 의미를 부여하는가다. 윤 후보와 이 후보 모두 남성 표를 의식해서 여가부 기능을 축소하거나 기계적인 중립을 가져가겠다고 하는 신호를 보내고 있기 때문에 문제"라고 지적했다.

장 의원은 이어 '명칭 변경에 남성 표심을 공략하는 선거전략이 깔려있다고 보냐'는 물음에 "그렇다"라며 "일부 커뮤니티를 이용하는 남성들이 여가부가 마치 이 세상 악의 모든 근원인 것처럼 과도하게 주장하는데, 그 과다대표된 목소리에 윤 후보와 이 후보가 귀를 기울여서 성평등 토양을 해치는 포퓰리즘적 공약을 내고 있다"고 비판했다.

또 '여성이 남성보다 차별받는다는 이야기는 옛말이라는 주장도 있다'는 질문에는 "어느 나라를 살고 계시는지 잘 모르겠다"라며 "이번 코로나 시기를 거치면서 다시 한번 드러났지만, 우리 사회가 과거보다는 나아졌어도 여전히 성 평등하다고 얘기할 수 없는 사회라는 지표가 곳곳에서 드러나고 있다"고 말했다.

장 의원은 "여전히 남녀 임금 격차가 심각하고 같은 고용시장 안에서 여성들이 더 불안정 노동에 시달리고 있다. 코로나19로 인해 사회가 담당했던 다양한 돌봄 기능이 다시 가정으로, 여성에게 쏟아져 내리고 있다"고 설명하면서 "이런 상황에서 여자들이 차별받는 것은 옛말이라는 주장을 상식적인 사람은 동의하지 않을 것"이라고 했다.

그러면서 "성차별을 해소하겠다는 것은 당연히 여성에게 방점이 찍힐 수밖에 없고, 그래야 남성이나 다른 젠더를 가진 분들에게도 그 편익이 돌아간다"라며 "성평등에 대한 취지를 전혀 이해하지 못한 상태로, 오직 나 대통령 되고 싶은데 몇몇 남성들의 표를 갖겠다는 이유만으로 사회발전을 위한 성평등 전략을 뒤집어엎는 공약을 내는 건 선진국 위상에 걸맞지 않은 행태"라고 비판했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr