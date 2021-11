K-DATA 신임 원장에 윤혜정 前KT 빅데이터사업지원단장

제5대 신임 원장 선임

전자계산학 전공 데이터 전문가

[아시아경제 차민영 기자] 한국데이터산업진흥원(K-DATA)은 11일 제5대 윤혜정 신임 원장(사진) 취임식을 진흥원 8층 회의실에서 개최했다고 밝혔다.

1966년생인 윤혜정 원장은 중앙대에서 전자계산학 전공으로 학·석사 학위를 취득했다. KT 빅데이터사업지원단장(전무), KTDS 신사업 총괄 등을 역임했으며 공공데이터 전략위원회 전략위원으로 활동했다. 데이터 분야 공공·민간을 함께 아우르는 데이터 전문가라는 평이다.

윤혜정 원장은 이날 취임사에서 "디지털 뉴딜의 성과를 본격 확산할 수 있도록 데이터 진흥 2.0 시대를 새롭게 열어가고, 데이터 전문기관으로서 정체성을 공고히 할 수 있도록 K-DATA의 역할이 필요하다"라고 말했다.

윤 원장은 ▲전 산업의 데이터 기반의 디지털 트랜스포메이션 지원 ▲데이터 유통·활용 촉진을 통한 신사업 발굴 ▲데이터 전문인력 양성 등 3대 중점 역할을 강조했다.

◆윤혜정 신임 원장 약력

1966년 서울생

중앙대 전자계산학 학사

중앙대 전자계산학 석사

前 KTDS 신사업 총괄(부사장)

前 KT 빅데이터사업지원단장(전무)

現 공공데이터 전략위원회 전략위원

現 ICT 원천 연구개발사업 추진위원회 위원

現 국가 초고성능 컴퓨팅위원회 위원

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr