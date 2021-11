재직 여성 경력단절 예방도 지원…'경력단절여성법 개정안' 국회 통과

법 제정 13년만에 정책 대상 '여성'으로 확대

경력단절 사유에 '근로조건'도 추가

[아시아경제 한진주 기자] 경력단절 여성 뿐 아니라 재직여성의 경력단절을 예방할 수 있도록 지원하는 내용을 담은 '경력단절여성법 개정안'이 내년 5월 말부터 시행된다.

11일 여성가족부는 여성의 경제활동 촉진 및 경력단절 예방을 위한 '경력단절여성등의 경제활동 촉진'(이하 ‘경력단절여성법’) 전부개정법률안이 국회 본회의에서 의결됐다고 밝혔다.

2008년 제정된 경력단절여성법은 여성의 경력단절이 국가경제적 차원에서 대응해야 할 문제임을 인식하는 계기를 마련했다. 경력단절여성의 규모를 줄이고 여성의 경제활동참가율과 고용률·취업자 수를 확대되는 성과를 거뒀다.

13년 만에 개정된 법은 기존 경단녀 재취업 지원 뿐 아니라 여성의 노동시장 이탈을 막는 경력단절 예방에 초점을 뒀다.

개정안은 여성의 경력단절이 주로 혼인과 임신·출산·육아 뿐 아니라 높은 성별임금격차 등 노동시장 구조 역시 주요 요인으로 작용하고 있음을 고려해 경력단절사유에 근로조건을 추가했다.

정책 대상을 경력단절여성에서 ‘여성’으로 확대하는 한편 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방을 위한 국가, 지방자치단체 및 사업주의 책무를 강화했다.

여성의 경제활동 실태조사와 백서 발간, 구인·구직 정보수집 및 제공, 직업교육훈련과 일경험 지원사업의 대상 확대 등 여성 고용촉진 활성화를 위한 기반을 마련했다.

정영애 여가부 장관은 "우리나라의 여성고용률과 성별임금격차가 개선되고 있음에도 경제협력개발기구(OECD) 주요국과 비교할 때 여전히 차이가 있고, 인구절벽 위기에 대응하기 위해서도 여성인력 활용이 어느 때보다 중요한 시기"라며 "이번 법 개정은 여성고용 확대와 유지를 위한 정부의 의지를 보이고, 특히 코로나19로 충격을 받았던 여성고용 회복을 위한 정책추진 기반을 강화하는데도 큰 역할을 할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr