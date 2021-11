송도근 경남 사천시장, 청탁금지법 위반 시장직 박탈

대법원, 징역 6개월·집행유예 1년‥시장권한대행 체제 돌입

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 송도근 경남 사천시장이 청탁금지법 위반으로 시장직을 상실했다.

11일 대법원은 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의 등으로 송 시장에게 당선무효형을 내렸다.

대법원 3부는 송 시장에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고한 원심을 확정했다.

송 시장은 2016년 11월 사업가들에게 각 821만원 상당의 의류와 300만원 상당의 상품권을 받은 혐의 등으로 기소됐다.

2018년 1월 건설업자에게 관급공사 수주 편의를 제공하는 대가로 5000만원 상당의 선거자금을 받은 혐의도 있다.

송 시장은 선거자금을 받은 혐의로 압수수색을 받자 부인에게 증거 은닉을 지시하기도 했다.

1심 재판부는 송 시장에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했으며, 추징금 821만8000원과 상품권 300만원 몰수도 명했다.

송 시장의 부인 박 모 씨에게는 2018년 압수수색 당시 공무원에게 증거 은닉을 지시한 혐의로 징역 1년을 선고했다.

2심에서는 1심 결과와 거의 동일했으나 추징금을 708만원으로 경감했다.

선출직 공무원은 공직선거법 위반으로 100만원 이상 벌금형이나 형사사건에서 금고 이상 형을 선고받으면 그 자리가 박탈된다.

사천 시정은 시장 부재로 내년 6월 전국동시지방선거까지 홍민희 부시장이 시장 권한대행을 수행하게 됐다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr