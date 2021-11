[아시아경제 이정윤 기자] 아이돌 그룹 크래비티의 멤버를 추행한 여성이 검찰에 넘겨졌다.

11일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 3일 강남구에 있는 스타쉽엔터테인먼트 사옥에 들어가 크래비티 멤버의 신체를 만진 혐의(강제추행)를 받는 A씨를 이달 초 검찰에 송치했다.

사옥은 관계자 외 출입이 통제됐지만 A씨는 다른 직원이 사옥에 들어갈 때 따라 들어간 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상과 양측 진술 등을 확보해 검찰에 함께 넘겼다.

