전남도교육청, 내년 예산 4조3330억 편성

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 4조3330억원 규모의 ‘2022년 전라남도교육비특별회계 세입·세출 예산안’을 편성해 전남도의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

전남도교육청에 따르면 2022년 예산안은 코로나19 등으로 악화한 내수경기가 점차 회복됨에 따라 정부 세수 여건이 개선된 영향으로 전년도 본예산 대비 6867억 원 늘어난 규모로 편성했다.

주요 재원은 보통교부금 등 중앙정부이전수입 3조7413억원, 지방자치단체 등 이전수입 4959억원, 자체수입 48억원, 전년도 이월금 910억원 등이다.

도교육청은 코로나19 장기화에 따른 학습결손 해소를 위한 교육회복사업, 미래교육 기반조성과 내실화 사업, 학생들의 건강하고 안전한 학교생활을 위한 교육안전망 구축에 중점을 두고 예산을 편성했다.

특히 사업 분석 및 교직원 만족도 조사를 통해 학교 현장의 과도한 업무 부담이 되는 사업, 관행적으로 지속되는 사업, 만족도 및 효과성이 떨어지는 사업에 대해서는 축소·폐지를 결정하는 등 현장의 의견을 적극적으로 반영했다.

코로나19 장기화에 따른 교육 회복을 위해 6146억원을 편성했고, 전남 미래교육 기반 구축을 위해 3741억원을 편성했다. 또 학교생활을 위한 교육 안전망 구축을 위해 5593억원을 편성했다.

이밖에 인건비를 포함한 기본수요 사업에 2조7637억원, 교육재정 건전성 제고를 위한 지방채 상환에 213억원을 계상했다.

김춘호 행정국장은 “이번 예산안은 코로나19 이전의 일상을 되찾고 경제?사회의 한 단계 도약을 강조하는 국가재정 확장방침에 발맞춰 역대 최대 규모로 편성했다”며 “교육회복과 미래교육 기반조성을 위한 전남교육청의 각별한 의지와 노력이 담겨있다”고 말했다.

이번 예산안은 전라남도의회 제358회 정례회의 심의·의결을 거쳐 내달 15일 최종 확정될 예정이다.

