윤석열 "DJ·盧 모두 통합 강조…두 분 정신 배울 것"(종합)

11일 오전, 목포 김대중 노벨평화상 기념관 방문

오후에는 봉하마을 찾아 노 전 대통령 묘역 참배

[아시아경제(김해)=금보령 기자] "김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령 두 분 다 통합을 강조했다. 두 분 다에게 이런 정신을 배우도록 하겠다."

윤석열 국민의힘 대선후보가 11일 전남 목포의 김대중 노벨평화상 기념관에 이어 노 전 대통령의 생가가 있는 경남 김해 봉하마을을 찾았다.

이날 오전 김대중 노벨평화상 기념관을 먼저 방문한 윤 후보는 김 전 대통령 동상 앞에 서서 묵념을 했다. 방명록에는 "국민 통합으로 국가 위기를 극복하고 미래의 초석을 놓으신 지혜를 배우겠습니다"라고 적었다. 윤 후보는 기념관 관계자로부터 설명을 들으며 연신 고개를 끄덕였다. 궁금한 점이 있을 때는 질문하는 모습을 보이기도 했다.

윤 후보가 기념관에 머무는 사이 밖에서는 윤 후보를 반대하는 시민·사회단체와 지지자 사이에 신경전이 펼쳐졌다. 윤 후보의 목포 방문 반대 단체들은 이른바 '개 사과' 논란을 빗대 개 짖는 소리를 크게 틀어 놓은 채 시위를 벌였다. 반면 지지자들은 "헛소리 하지 마라"며 북을 크게 치며 맞불을 놨다. 이들은 중간중간 서로 삿대질을 하거나 몸싸움을 하면서 아슬아슬한 장면을 연출하기도 했지만 경찰 중재로 물리적 충돌은 피했다.

기자들과 만난 자리에서 윤 후보는 '통합'을 강조했다. 그는 "김대중 정신 하면 가장 먼저 내세울 수 있는 게 국민통합이라고 생각한다"며 "국민통합으로 어려운 국가 위기를 극복하고 미래를 위한 초석을 단단히 놓으신 행적과 지혜를 (이어가겠다고) 다시 한 번 다짐했다"고 말했다. '국민통합을 얘기하지만 밖에 (윤 후보를) 반대하는 분들도 계신다'는 말에 윤 후보는 "저를 반대하고 비판하는 분들도 다 존중한다"며 "차기 정부 맡게 되더라도 저를 반대하는 분들에 대해서도 다 포용하고 모든 분들을 국민으로 모시고 국가 정책을 펴나갈 생각"이라고 말했다.

이어 오후에는 김해 봉하마을로 이동했다. 노 전 대통령 생가 앞에는 경상도 지역에서 몰려온 윤 후보 지지자들로 가득했다. 이들은 '국민은 당신을 원합니다', '경남 방문을 환영한다' 등이 적힌 플래카드를 들고 있었다. 윤 후보가 도착하자 지지자들은 박수를 치며 "윤석열 파이팅"을 크게 외치기도 했다.

검은색 양복에 검은색 넥타이를 한 윤 후보는 국화꽃 한 송이를 들고 노 전 대통령 묘역으로 걸어가 헌화와 분향을 마친 뒤 묵념했다. 이어 그는 방명록에 "다정한 서민의 대통령, 보고 싶습니다"라는 글을 남겼다.

윤 후보는 노 전 대통령을 떠올리며 "국민의 사랑을 가장 많이 받으신 분이다. 서민적이고 소탈한, 대중에게 격의 없이 다가가는 그런 모습들이 많이 생각난다"고 소감을 밝혔다. '과거 논두렁 시계 관련 조작 사건에 대해 검찰의 과잉수사를 사과할 의향이 있나'라는 질문이 나오자 윤 후보는 "전 더이상 검찰을 대표하는 사람이 아니다"라며 "노 전 대통령의 서민적인, 국민의 사랑을 많이 받은 이런 부분에 대해 진영을 떠나서 그분의 재직중에 여러가지 일들에 대해 평가를 어떻게 하는지에 관계없이 국민의 대통령으로 우리 노 전 대통령을 추모하기 위해 왔다"고 답변했다.

봉하마을에서 윤 후보는 '국민통합'을 재차 강조했다. 그는 "김대중 전 대통령과 노 전 대통령 두 분 다 통합을 강조했고, 또 노 전 대통령께서는 소탈하고 서민적이면서 기득권과 반칙, 특권 이런 것과 많이 싸웠다"며 "국민 통합이라는 게 용서와 화해의 통합도 있지만 부당한 기득권을 타파해서 국민 통합에 기여하는 측면이 있다. 두 분 다에게 이런 정신을 배우도록 하겠다"고 얘기했다.

한편 이날 관심사 중 하나였던 윤 후보와 권양숙 여사의 만남은 성사되지 않았다. 윤 후보는 "예정 안 돼 있다"고 말했으나 김병민 대변인은 "권양숙 여사에게 요청을 드렸는데 다른 곳에 가셨다가 돌아오는 시간이 맞지 않았다"고 설명했다.

