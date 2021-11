전북도 학교운영위원장 협의회 ‘교통안전 캠페인’ 전개

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북도 학교운영위원장 협의회(회장 김태인)는 11일 전주 인후초등학교에서 ‘교통안전 캠페인’을 전개했다고 밝혔다.

이날 캠페인은 14개 시·군 회장, 임기대 인후초등학교 교장, 박수영 전북도 교육청 장학관, 김나영 전주 인후초등학교 학부모 회장, 학부모, 전북도 학교운영위원장협의회 인원 등 100여명이 참석했다.

캠페인은 생활 속 거리두기 실천을 위해 참가자 전원이 방역 수칙을 철저히 준수하며 진행했다.

지난 4월 17일부터 안전속도 5030 정책이 본격적으로 시행 됨에 따라 스쿨죤 내에서 안전속도 30㎞/h 이하로 규정하고 있다.

지난 5월 11부터로 어린이보호구역 내 불법주정차 과태료가 승용차 기준 기존 8만원에서 12만원으로 인상됐다.

또 어린이 보호구역 내 불법 주정차를 방지하기 위한 주민신고제가 지난해 8월부터 본격적으로 운영되고 있다.

신고방법은 안전신문고 스마트폰 앱을 통해 3일 이내로 차량번호와 위반지역이 식별되게 동일한 위치·방향으로 1분 간격의 사진 2장을 촬영해 전송하면 된다.

사실관계을 확인을 거쳐 주정차로 확인될 경우 과태료를 부과하고 있다.

김태인 회장은 “추운 날씨에도 캠페인에 참여해 주신 모든 분들게 감사 드리고, 모든분 들이 적극 동참해주셔서 5030 정책이 조기에 안정화 되고 있다”며 “교통사고 사망자를 크게 줄여나가며 보행자 최우선의 교통문화가 확산 정착되는 데 많은 도움이 되는 안전속도 5030 정책에 적극 동참해 달라”고 말했다.

