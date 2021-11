금감원, 신임 부원장보에 이준수·이경식

[아시아경제 오현길 기자] 금융감독원은 신임 은행 담당 부원장보에 이준수 은행감독국장을, 금융투자 담당 부원장보에 이경식 자본시장감독국장을 임명했다고 11일 밝혔다.

이준수 신임 부원장보는 1967년생으로 연세대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 보스턴 대학교 경제학 석사를 취득했다. 1992년 한국은행에 입사해 1999년 금융감독원 신용감독국을 거쳐 은행감독국 은행총괄팀장, 비서실장을 역임하고, 2019년부터 은행감독국장으로 재직 중이다.

이경식 신임 부원장보는 1966년생이며 서울대 경제학과를 졸업하고, 미국 미네소타대학교 MBA를 거쳤다. 1992년 증권감독원에 입사해 2000년 금감원 대우그릅분식회계조사감리특별반, 2007년 증권감독국, 2018년 자본시장감독국 부국장, 2019년 자산운용감독국장을 거쳐 2020년 1월부터 자본시장감독국장으로 근무하고 있다.

금감원은 "새롭게 임명된 임원은 은행, 금융투자 등 담당분야에서 오랫동안 경력을 쌓아온 최고의 감독행정 전문가들"이라며 "금융시장의 안정과 금융산업 발전을 도모하고, 금융소비자 보호 강화를 적극적으로 추진할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

