"지속가능한 지구 만들겠다"…기아, 지속가능 비전 발표

2045년까지 탄소중립 달성

부품·원소재 공급망 탄소중립도 지원

블루카본 위해 해양생태계 복원 사업

전세계 사업장 2040년까지 재생에너지로 전환

지속가능 모빌리티 솔루션 상징 'EV9' 선공개

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 기업 비전 '지속가능한 모빌리티 솔루션 프로바이더(Sustainable Mobility Solutions Provider)'를 발표하고 핵심 추진 과제로 '2045년 탄소중립'을 제시했다.

기아는 11일 오후 5시 온라인으로 'Kia Sustainability Movement' 행사를 열고 지속가능한 모빌리티 솔루션을 통해 고객, 공동체, 글로벌 사회 발전에 기여하겠다고 밝혔다.

송호성 기아 사장은 이날 비전 발표에서 "다양한 방법을 통해 전 세계적인 기후변화 대응 노력에 실질적인 기여를 하겠다"며 "지속가능한 미래에 대한 기아의 비전은 설정한 목표에 도달하는 것을 넘어 많은 사람들에게 영감을 주고 세상을 변화시키는 것이 핵심"이라고 말했다.

2045년까지 탄소중립 달성…"지속가능한 지구 만드는 데 실질적인 기여할 것"

기아는 우선 2045년 탄소중립을 달성하기 위해 ▲지속가능한 모빌리티(Sustainable Mobility) ▲지속가능한 지구(Sustainable Planet) ▲지속가능한 에너지(Sustainable Energy)를 지향점으로 삼고 탄소배출 감축 및 상쇄에 나서기로 했다. 구체적으로는 2045년까지 탄소배출량을 2019년의 97%까지 줄이는 동시에 공급, 생산, 물류, 폐기 등 자동차의 전 생애주기에 걸쳐 탄소배출량을 '0'으로 만들 계획이다.

또한 탄소 배출량의 가장 큰 비중을 차지하는 차량 샤용 단계에서 탄소중립으로 가기 위해 중장기 미래전략인 '플랜S(Plan S)'를 기반으로 전동화 전환을 확대한다. 기아는 2035년 유럽 시장을 시작으로, 2040년 주요 시장에서도 판매하는 모든 차량을 전동화 차량으로만 구성해 차량 운행 시 발생하는 탄소 배출을 없앨 것으로 기대하고 있다.

주요 부품 및 원소재 공급망의 탄소배출 감축도 지원한다. 1차 협력사 탄소배출량을 정확히 모니터링하기 위한 체계를 내년까지 구축하고, 축적된 데이터를 기반으로 중점 관리 대상을 선정한다. 기아는 이렇게 선정된 협력업체의 장기적인 탄소 배출 감축 목표를 제시하고 이들 업체가 달성할 수 있도록 ▲공동투자 ▲금융지원 ▲교육 등 다각적으로 지원한다는 방침이다. 특히 석탄 등 화석연료 사용을 최소화한 공정으로 생산된 친환경 그린 스틸을 2030년부터 단계적으로 공급받아 양산차 제조에 적용할 계획이다.

특히 기아는 탄소배출량을 줄이는 것을 넘어 지속가능한 지구를 만드는 데 실질적으로 기여할 수 있는 해양 생태계 조성·복원 사업인 '블루카본 프로젝트'도 추진한다. 블루카본은 해초나 갯벌 등 해양 생태계가 흡수하는 탄소를 뜻한다. 지난 7월 유네스코 세계자연유산으로 등재된 한국의 갯벌(서천, 고창, 신안, 보성·순천)은 내연기관 자동차 11만 대가 한 해 동안 배출하는 양과 같은 26만t의 이산화탄소를 매년 흡수하는 것으로 알려진 바 있다.

블루카본 프로젝트를 위해 국내에서는 해양수산부와 협력 방안을 모색하고, 해외에서는 내년부터 네덜란드 비영리단체인 오션클린업(The Ocean Cleanup)과 함께 해양 플라스틱 쓰레기 수거를 위한 협업을 추진한다. 단순히 강과 바다를 청소하는 것을 넘어, 수거된 플라스틱을 기아 완성차 생산에 재활용하는 동시에 오션클린업의 인터셉터 바지선에도 재활용 자재가 적용될 수 있도록 지원한다는 구상이다. 이와 같은 노력으로 2030년까지 완성차의 재활용 플라스틱 사용률을 20% 이상으로 끌어올릴 계획이다.

기아는 이외에도 차량 폐기 시 기후 영향을 최소화하기 위한 ‘재활용 선순환체계(Virtuous Recycling Loop)’를 구축한다. 이 체계가 활성화되면 폐배터리, 플라스틱 등의 재활용률을 높여 환경 보호에 한층 더 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 같은 맥락에서 2022년부터 다양한 국내외 에너지 기업들과 전기차 배터리를 재사용한 에너지 저장장치(SLBESS) 실증사업 추진이 예정돼 있다.

2045탄소중립 위해 2040년까지 전세계 사업장 재생에너지로 전환

기아는 2040년까지 전 세계 사업장 전력 수요 전량을 재생에너지로 대체하는 RE100을 달성하기로 했다. 2045년까지 모든 생산현장 및 사무시설에서 발생하는 탄소 배출량을 ‘0’으로 만들기 위한 일환이다.

구체적으로 해외 사업장에서 2030년까지, 국내 사업장에서 2040년까지 에너지 전환을 완료할 계획이다. 해외 생산 거점 중 슬로바키아 공장은 이미 2019년부터 100% 재생 에너지로만 가동 중이다.

이처럼 빠른 에너지 전환을 위해 단기적으로 한국, 미국, 중국, 인도 생산시설에 태양광 발전 시스템을 적극적으로 도입한다.

기아는 이 밖에도 사업장 탄소 배출량 감축을 위해 2030년까지 전 세계 사업장에서 사용하는 업무용 차량을 전기차로 전량 대체한다.

추가적으로 설비 효율 개선을 통해 매년 1%의 탄소배출량을 감축하고, 탄소포집재활용(CCUS) 등 다양한 신기술 또한 생산 시설에 적용하기로 했다.

더 기아 콘셉트 EV9 선공개 …'지속가능한 모빌리티 솔루션' 실현 의지 상징

기아는 이날 비전 발표회에서 전기차 전용 플랫폼(E-GMP)에 기반을 둔 두 번째 모델이 될 ‘EV9’의 콘셉트인 ‘더 기아 콘셉트 EV9(The Kia Concept EV9)’의 프리뷰 이미지를 공개했다.

‘지속가능한 모빌리티 솔루션’ 실현에 대한 기아의 강한 의지를 상징하는 ‘더 기아 콘셉트 EV9’은 자연으로부터 영감을 얻은 미래지향적인 디자인 및 해양 생태계에 심각한 위협을 가하는 바다 폐기물을 업사이클링(Upcycling)한 소재가 적용됐다.

기아는 차량의 바닥부에 바다에서 건진 폐어망을 사용했고, 좌석 시트에는 재활용된 폐플라스틱 병과 양털 섬유를 혼합해 적용했다. 또한 동물 가죽과 달리 윤리적이고 친환경적인 비건 가죽을 내장재로 사용했으며, 기아는 단계적으로 모든 차량에서 동물 가죽 사용을 완전히 폐지한다는 방침이다.

‘더 기아 콘셉트 EV9’ 실차는 오는 17일(현지시간) '오토모빌리티 LA'에서 처음으로 공개될 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr