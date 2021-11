[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 박용화 광주 남구의원이 11일 오전 ‘제8회 양림동 가래떡의 날’ 나눔 행사에 함께했다.

양림동새마을협의회와 양림동자율방범대가 주최한 이날 행사에서는 코로나19 확산 방지를 위해 미리 준비한 300박스의 가래떡을 관내 취약계층과 경로당에 나누는 방식으로 진행됐다.

한편 ‘가래떡의 날’ 행사는 ‘빼빼로데이’를 대신해 우리 쌀 소비를 촉진하고 농민들에게 희망을 북돋아 주기 위해 매년 11월 11일에 추진해오고 있다.

