장연주 광주시의원 "온실가스 감축률 전국 최하위, 특단 조치"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 장연주 광주시의원(정의당 비례)은 11일 "광주시의 지난해 온실가스 감축률이 30%로 전국 특광역시 중 최하위"라고 비판했다.

장 의원은 이날 행정감사에서 "2045년 탄소중립도시를 실현하기 위해서는 특단의 조치가 필요하다"고 이렇게 밝혔다.

환경부가 매년 발표하는 공공부문 온실가스 배출량 감축현황을 보면 광주는 2019년에 비해 순위가 더 떨어졌다.

탄소중립 선언은 선도적이나 그 실행 결과는 타 지자체에 비해 뒤처지고 있다는 지적이다.

장 의원은 "2021년 환경생태국의 사업을 보더라도 온실가스 감축률에 영향을 미치는 사업들이 전년도에 비해 크게 개선된 것이 없다며 긴장감이 없는 것이 아니냐"며 질책했다.

이어 "광주시 현재까지 누적 전기차 보급은 4800대로 타 지자체에 비해 현저히 낮은 수준이며 탄소포인트제, 경유차 배출가스 저감장치, 어린이통학차량 LPG차 전환 사업들도 그 집행률이 매우 낮은 수준에 있다"며 대책을 세우라고 요구했다.

또한 "지난 10월 정부가 확정한 2018년 대비 2030년 NDC(온실가스 감축목표) 40%를 달성하기 위해 광주시는 얼마를 목표로 할 것"이냐며 "시급히 광주 2030년 NDC를 수립하고 각 분야별 목표량을 정확히 제시하여야 한다"고 강조했다.

한편 2030년 NDC수립의 기준이 되는 2018년 광주시 온실가스 배출량은 936만톤으로 40%를 목표로 했을 때 374만톤을 감축해야 하고 2045년 탄소중립을 위해서는 그보다 더 높은 목표를 세워야 한다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr