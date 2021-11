전남교육미디어센터 설계, 연구정보원·업체 측 엇갈린 주장 논란

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청 직속 기관인 교육연구정보원의 교육미디어센터 사업이 연구정보원과 업체 측이 서로 엇갈린 주장을 펼치면서 논란이 계속되고 있다.

11일 전남교육연구정보원 등에 따르면 A업체와 수의계약을 맺은 교육미디어센터 개선 사업은 스튜디오 재구성과 노후 장비 교체를 위해 도교육청 5억5000만 원, 추경 4억4000만 원 등 총 9억9000만 원을 투자해 지난 9월 말까지 사업이 마무리될 예정이었다.

그러나 방송 장비 설계 문제 등과 관련해 정보원 예산 내에서는 HD밖에 도입할 수 없다는 방송설계업체 측과 UHD가 충분히 가능하다는 교육미디어센터 실무자 간의 의견이 서로 갈리면서 사업이 3개월 이상 지연되고 있는 상태다.

논란이 지속되자 이혁제 전남도의원은 전날 전남도교육청 행정감사에서 “방송 설계 사업을 진행할 때 직접 계약한 업체가 아닌 제3의 업체가 참여하는 것이 규정에 맞는가?”라고 지적했다.

이에 진현주 도교육청 재정과장은 “계약을 체결한 업체가 제3의 업체에 자문 정도는 구할 수 있지만, 그 업체가 직접 설계에 참여하는 것은 위배된다”고 답했다.

그러나 전남교육연구정보원은 교육미디어센터 설계를 직접 계약한 A업체 외에 제3의 업체가 들어오는 것을 용인한 것으로 알려졌다.

문제는 교육연구정보원과 업체 측이 서로 다른 해석과 주장을 내놓고 있어 혼란을 초래하고 있다는 점이다.

이명숙 원장은 “교육미디어센터 설계는 A업체와 이뤄졌는데, 업체 측이 자기들의 전문성이 떨어지는 분야에 대해서는 자문 기술자를 활용한 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

반면 A업체는 “설계할 줄 모르는 업체에 맡겼다는 말이 왜 나왔는지 모르겠다”며 “국가 면허와 조달청에 등록된 업체로 법적으로 전혀 문제없다. 기술자로서 상당히 기분 나쁘다”고 반발했다.

이어 “전문성이 없어서가 아니라 교육정보원에 요구한 기간 내에 전기, 통신, 소방 등 모든 사업을 끝내려다 보니 시간이 너무 촉박해 다른 설계 분야를 정보원과 조율해서 합의하고 맡긴 것이다”고 덧붙였다.

이외에도 8억 원으로 전체 UHD 설계가 가능하다는 주장과 함께 가격 부풀리기 의혹도 제기되고 있다.

한편 이혁제 의원은 “전남교육미디오센터에 대해 특성 감사를 요구한다”며 “도교육청은 구체적인 시간을 가지고 이 문제를 자세하게 들여다봐야 한다”고 요구했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr