[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교 산업디자인학과는 마산 3.15 아트센터에서 '제34회 산업디자인학과 졸업작품전'을 진행한다고 11일 밝혔다.

'FLOW 흐르다'를 주제로 15일까지 펼쳐지는 이번 작품전에는 학생에서 사회일원으로 나아가는 4학년 졸업생들의 변화와 흐름을 담긴 시각디자인·실내디자인·공예디자인 작품이 전시돼 있다.

작품전과 관련된 자세한 사항은 경남대 산업디자인학과에 문의하면 된다.

이영미 산업디자인학과장은 "어느 해보다 어려운 상황에서도 졸업작품전을 위해 노력한 학생들과 열정적으로 지도해주신 교수님들 모두에게 감사드린다"며 "이제 새로운 출발선에서 미래 산업디자인을 선도해 나갈 졸업생들에게 큰 격려와 응원의 박수를 보내주시면 좋겠다"고 말했다.

