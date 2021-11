장흥군, 전남도와 찾아가는 청년 소통 간담회 개최

청년발전협의체의 청년정책 제안과 애로사항 청취

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군이 지난 9일 전라남도와 함께 ‘찾아가는 청년 소통 간담회’를 군민회관에서 개최했다.

11일 군에 따르면 간담회에는 임성수 부군수, 윤연화 전남도 인구청년정책관, 장흥군 청년발전협의체 소속 청년대표 등 10여 명이 참석했다.

장흥군 청년발전협의체는 지난 2월 공개 모집을 통해 위원 15명을 위촉해 일자리, 문화, 복지, 농어업의 4개 분과로 활동하며, 청년들의 목소리를 전달하고 지역 청년이 공감할 수 있는 새로운 청년 정책 발굴을 위해 다양한 활동을 펼쳐 나가고 있다.

이번 간담회에서는 청년 정책 및 애로사항에 대해 자유롭게 소통하며 장흥에 조성하게 될 청년센터와 관련해 필요성과 조성 계획에 대해 의견을 나눴다.

군 관계자는 청년인구 유출 방지와 소통, 정보 교류의 장으로서 청년센터는 꼭 필요함을 강조하며 “도시재생 활성화 계획의 목적으로 창업 지원 플랫폼 조성사업이 추진됨에 따라 청년 취·창업 지원, 일자리 창출, 문화예술인 활동이 가능한 청년센터를 조성하겠다”고 말했다.

