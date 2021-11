‘땡땡마을’에선 사교육이 필요없다고? … 울산마을교육공동체거점센터 1주년 기념행사

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] ‘땡땡마을’이 있는 곳을 아시나요? 마을 사람들이 힘을 모아 아이들의 교육공동체를 꾸려가는 마을이 있다.

울산시교육청은 마을교육공동체를 활성화하는 성공적인 모델인 ‘울산마을교육공동체거점센터’ 개관 1주년을 맞아 기념행사를 가졌다.

울산마을교육공동체거점센터의 애칭인 ‘땡땡마을’은 지난해 코로나19로 개관식을 하지않고 운영을 시작했다.

코로나 시기인데도 올해 3월부터 9월까지 땡땡마을 프로그램에 모두 1만6117명이 참가할 정도로 쏠쏠한 인기를 누렸다.

‘땡땡마을’ 개관 한돌 기념식은 마을과 함께 만드는 ‘마을스럽고 시골스러운’ 테마 프로그램으로 기획됐다.

건물벽에 걸린 대형 걸개그림과 축하문구는 방문자와 시민의 콜라보 작품이다.

축하쪽지 나무 만들기와 온라인 합창단 공연은 ‘땡땡마을’ 프로그램 참가자의 자발적인 열정으로 이뤄졌다.

청소년이 제작한 축하영상과 마을주민 마음을 담은 마을풍물단 공연, 방문자를 위한 대나무 화분만들기와 축하 박터트리기 행사에 많은 발길이 이어져 ‘마을스럽고 시골스러운’ 테마에 답했다.

시교육청 관계자는 “우리 아이 교육을 위한 교육거버넌스 강화와 울산교육 성장을 위해 힘 쓰겠다”고 말했다.

개관 준비를 함께한 마을주민들은 “땡땡마을이 우리 아이 교육에 고민하는 모습을 보고 큰 힘이 됐다”고 입을 모았다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr