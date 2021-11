김점기 광주시의원 “요소수 부족 장기화에 대책 마련 시급”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김점기 광주시의원(더불어민주당·남구2)은 11일 "요소수 부족으로 공사, 제설계획에 차질이 생기기 전에 요소수 부족 장기화에 대한 방안이 필요하다"고 강조했다.

김 의원은 이날 광주광역시의회 행정사무감사에서 광주 종합건설본부를 대상으로 종합건설본부 장비에 대한 요소수 대책이 마련됐는지 질의했다.

종합건설본부는 광주시가 직접 시행하는 건설사업 및 건축물 건립공사, 건설자재의 시험과 교량 등 도로시설물에 대한 안전진단 및 관리를 위해 광주시 산하에 설치한 사업소다.

겨울철에는 제설계획을 세워 광주시의 제설과 도로 보수 등의 중추적인 역할을 하는 곳으로 업무 차량은 대부분 경유가 사용되고 요소수 역시 동반돼 사용된다.

김 의원에 따르면 올해 광주시 제설 대책에 따르면 총 13개 노선에 36명의 인원이 계획되어있고, 제설자재와 장비 역시 보유되어 있다.

그러나 요소수가 부족하다는 지적이 있다.

김 의원은 “제설장비는 제설계획에 있어서 큰 역할을 하는데, 요소수 대란으로 인해 종합건설본부 역시 요소수가 부족한 것으로 확인했다.”고 우려했다.

또한 “광주시에서 요소수 부족 상황에 대해 긴급대책회의를 가졌지만 이러한 상황이 장기화 되면 현재 진행되고 있는 도로보수나 도로 건설에 큰 차질이 생길 것이고, 더 나아가 눈이 오게 되면 포트홀 역시 많아져 도로보수와 제설계획에도 차질이 생길 것”이라고 우려했다.

