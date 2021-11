목포대, 공공기관 멘토링 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교 대학일자리+센터가 지난 9일 녹색에너지연구원과 협력해 나주시 지식산업센터 스마트 파크에서 공공기관 멘토링 프로그램을 진행했다.

이번 공공기관 멘토링 프로그램은 한국전력, 한전KPS 등의 현직자들이 목포대 학생들의 멘토로 직접 참여해 공공기관의 실제 업무에 대한 궁금증을 해소하고, NCS 능력별 문제 풀이, 입사지원서 작성법, 스터디 계획 수립까지 멘토링 수행을 통해 목포대 학생들의 조기 진로 설정과 NCS 기반 채용 대비를 위해 마련됐다.

한편 녹색에너지연구원은 목포시에 소재한 신재생에너지 전문 연구기관으로 전라남도와 도내 19개 시·군의 일자리 사업을 수행하고 있으며, 지역 청년 일자리 창출에도 지속해서 이바지하고 있다.

목포대 최동오 인재개발원장은 “이번 공공기관 멘토링 프로그램을 통해 지역인재 채용을 활성화하고, 우리 학생들의 취업 경쟁력을 강화하는 데 크게 도움이 될 것으로 평가한다”며 “앞으로도 지역인재 육성·취업의 선순환 기반 마련을 위한 프로그램을 확대 개발해 학생들의 취업을 적극적으로 지원할 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr