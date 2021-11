광주 동구 '1인 청년가구 혼자살기 프로그램' 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 1인 가구 청년들의 일상생활 기능 향상을 위한 '소소한 삶 기술 채우기' 참여자를 오는 19일까지 모집한다고 11일 밝혔다.

'소소한 삶 기술 채우기'는 민선 7기 청년정책 중 하나로 1인 청년가구가 일상생활에 필요한 실용적인 기술을 배우고 청년 세대 간 교류할 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다.

이번 교육은 ▲백드롭페인팅 그림액자 만들기 ▲스마트 헬스케어 ▲1인 가구 간편식 만들기 ▲라탄 조명 만들기 ▲오브제 캔들 만들기 ▲자개모빌 만들기 등 자신만의 개성을 살린 인테리어 소품 제작 및 취미생활로 1인 가구에 대한 힐링 시간이 될 것으로 기대된다.

모집 기간은 오는 19일까지이며 참여 대상은 동구 거주 청년 또는 관내 대학에 재(휴)학 중이거나 재직 중인 만 39세 이하 1인 가구 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 교육 기간은 오는 23일부터 12월 9일까지 매주 화, 목요일 총 6차시 과정으로 진행된다.

특히 이번 교육은 지역에서 활동하는 청년들이 강사로 나서게 되며 청년강사들의 역량 강화 기회가 될 것으로 기대된다.

신청방법은 동구 누리집을 참조해 신청서 등 구비서류를 작성하고 이메일로 제출하면 된다.

임택 동구청장은 "동구는 1인 가구 비율이 46.9%로 전국에서 가장 높은 편으로 특히 청년 1인가구 비율이 빠르게 증가하고 있다"면서 "건강한 자립 등 청년들의 행복도를 높일 수 있는 다양한 정책을 지속적으로 추진해나가겠다"고 말했다.

