이재명 “요소수 문제, 中 관심 필요”, 싱하이밍 “中 내부도 부족…적극 협력해 해결”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 11일 싱하이밍 주한 중국대사를 만나 요소수 문제에 대한 중국의 협력을 당부했다.

이 후보는 이날 오후 여의도 민주당사에서 싱하이밍 대사를 접견하고 “중국의 요소수 수출물량 비율이 매우 낮다. 조금만 더 관심을 주면 혼란을 극복하는데 도움이 될 수 있다”며 “많은 협조를 부탁드린다”고 말했다.

이어 “사실 요소수 말고도 한국이 중국 수입에 100퍼센트 가까이 의존하는 품목이 상당히 많아서 앞으로도 문제될 수 있는 여지가 많다”며 “앞으로도 한중간의 경제협력은 계속 확대될 것이기 때문에 이런 점에 대해서 미리 이야기를 나누는 것이 좋겠다”고 밝혔다.

싱하이밍 대사는 이에 “중국은 특정 국가를 겨냥하고 있지 않다. 중국 내부도 요소수 물량이 많이 부족한 것이 사실”이라며 “한국이 직면한 어려움을 중요시하고 한국과 적극적으로 협의해 해결할 수 있도록 노력하겠다”고 답했다.

그는 “말씀하신 중요 내용은 중국 정부에 잘 보고하겠다. 양국은 이미 떨어질 수 없는 운명 공동체”라며 “양국이 경제,무역분야에서 유대관계를 더욱 강화하고 잠재력을 더욱 키워나갈 수 있도록 긴밀히 협조하겠다. 이를 통해 양국이 광범위한 공동이익을 잘 지키고 함께 더 나은 발전을 이룰 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.

