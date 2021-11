목포대 LINC＋사업단 ‘에코 크리에이터 경진대회’ 우수상 수상

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교 사회 맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업단(이하 LINC+사업단)이 환경파괴 문제에 대한 창의적 문화예술 프로젝트를 통해 해결 방안을 찾는 ‘ACC 소셜디자인 랩 에코 크리에이터 경진대회’에서 우수상 1팀, 장려상 1팀이 수상했다.

이번 경진대회는 호남·제주권 LINC+사업단 협의회 10개교, 국립아시아문화전당과 함께 지난 8월 업무협약을 체결, 총 71명 규모의 에코 크리에이터 20팀을 선발해 ‘친환경 창작 백신’을 개발하고 “우리의 행동이 어떤 변화를 가져올 것인가?’라는 주제로 에코 크리에이터 프로젝트를 수행한 결과물이다.

총 20팀이 참가한 이번 경진대회에서 목포대학교는 우수상 (㈔ 한국디자인단체총연합회)으로 ‘친환경 그늘막 제작’으로는 ‘업사이클링 패션 제품 제작’(패션의류학과 최○아, 정○석, 박○향)이 수상했다.

우수상을 받은 김○연(담쟁이덩굴 대표, 도시 및 지역개발학과)은 “이번 경진대회를 통해 아이디어의 사업성과 현실성을 중요하게 평가받아 앞으로 아이디어 구체화 및 실현에 있어 큰 도움이 됐다”고 소감을 밝혔다.

국립아시아문화전당과 호남·제주권 LINC+사업단 협의회 10개교는 차세대 친환경 창·제작 분야 전문인력을 양성하기 위해 아래의 사업을 수행하고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr