크래프톤, 3분기 매출 5219억원…역대 분기 최대 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤은 올해 3분기 연결기준 매출 5219억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 전년동기 대비 42.3% 늘어난 것으로 역대 분기 최고 매출이다.

영업이익은 1953억원으로 전년보다 16.5% 늘었고, 당기순이익은 1783억원으로 62.1% 증가했다.

회사는 기존 게임의 안정적인 실적 성장과 함께 다양한 사업 확장 등으로 최대 분기 매출을 이끌어냈다고 분석했다. 올해 3분기까지 1조4423억원의 누적 매출을 기록, 지난해 전체 매출액인 1조6704억원의 약 85% 이상을 달성했다.

배틀그라운드를 중심으로 PC, 모바일, 콘솔 부문에서 고른 상승세를 보였다. 특히 PC 부문은 지속적인 콘텐츠 확장 및 수익 모델 고도화로 전분기 대비 46%, 전년동기 대비 112% 성장했다. 성장형 무기 출시와 나만의 상점 시스템 추가로 인게임 ARPU(가입자당 평균 매출)도 전분기 대비 50% 가까이 증가했다.

모바일 역시 전분기 대비 8%, 전년동기 대비 31% 성장했다. 모바일에 적합한 콘텐츠 업데이트와 다양한 브랜드와의 협업을 통한 지속적인 구매전환율 확대로 견조한 성장을 이어갔다. 특히 ‘배틀그라운드 모바일 인도’의 성공적인 출시로 인도 게임 시장에서의 영향력이 확대됐다.

크래프톤은 신작 및 지식재산(IP) 확장 등 미래 사업 확대에 대한 청사진을 소개했다. 먼저 이날 전세계 200여개국에서 동시에 출시한 ‘배틀그라운드: NEW STATE’를 또 하나의 차세대 배틀로얄 게임으로 성장시킨다는 계획이다.

또 대규모 M&A와 글로벌 투자를 통해 인재 확보와 기술 역량 강화를 지속한다는 방침이다. 특히 최근 발표한 언노운 월즈의 인수가 향후 크래프톤의 개발 인력 확보, 게임 포트폴리오와 새로운 장르 확장에 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr