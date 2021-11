이재명 “한미동맹, 경제동맹·글로벌 파트너십으로 발전하길”

대니얼 크리튼브링크 美 동아시아·태평양 차관보 면담

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 11일 대니얼 크리튼브링크 미국 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보와 만나 “앞으로 한미동맹이 경제동맹으로, 글로벌 파트너십으로 계속 성장, 발전해나가길 기대한다”고 말했다.

이 후보는 이날 여의도 민주당사에서 크리튼브링크 차관보와 크리스토퍼 델 코소 주한미대사관 대사대리와 만나 이같이 말했다.

그는 “얼마 전 있었던 한미정상간 합의도 충실하게 이뤄져서 한미관계가 훨씬 더 합리적으로 성장 발전하게 되길 기대한다”고 말했다.

이 후보는 “한반도평화문제는 우리 대민이 한반도에 사는 많은 사람의 생존이 걸린 중요한 일”이라며 “아주 오랜 한미동맹 관계를 통해서 대한민국 민주주의와 경제가 세계적으로 인정받는 수준에 이른 것도 매우 의미있는 일이다. 미국정부의 경제적,군사적 여러 측면에서의 지원과 협력에 대해서 감사드린다”고 강조했다.

크리튼브링크 차관보는 “제가 가진 목표는 한가지다. 첫 번째는 이 지역에 대해서 미국이 얼마만큼 중요하게 생각하고 있는가에 대한 신호탄을 주기 위해서고, 가장 중요한 것은 우리 정부가 강력한 동맹관계를 믿고있다는 것”이라고 화답했다.

그는 “정부에서는 강력한 동맹관계를 목표로 삼고 있으며, 한반도지역 안보 및 국방에 대해서 중요하게 생각하고 있다”며 “미국은 계속해서 한국의 동맹국이자 매우 밀접한 파트너로서 글로벌 파트너로 나아가는 한국의 행보를 계속 응원하겠다”고 말했다.

