장재성 광주시의원 "범죄사각지대 철도 CCTV 설치해야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 장재성 광주시의원(더불어민주당·서구1)은 11일 “광주도시철도공사 차량 내 CCTV가 없어 범죄 사각지대에 놓여있다”고 지적했다.

장 의원이 광주도시철도공사로부터 제출받은 ‘최근 5년(17~21년 9월말)간 광주광역시 도시철도 범죄 발생현황’을 살펴보면, 절도 3건, 폭력 16건, 성폭력 8건, 기타 20건 등이 발생했으며, 범죄 검거율은 27%이다.

특히 차량 내부는 다음 역에 정차하기까지 일정 시간 동안 피해자의 대피가 제한되는 반면 범죄자는 범행 후 도주가 용이하다는 점에서 취약한 환경이다.

이에 도시철도 내 범죄의 예방과 증거 확보를 위해 차량 내 CCTV의 설치를 확대해야 한다는 의견이 제시되고 있지만, 아직까지 한 대의 차량에도 설치되지 않았다.

도시철도의 차량 내 CCTV 설치를 규정하고 있는 법은 도시철도법, 철도안전법이다.

현행 도시철도법에 따라 2014년 1월 구매 차량에는 CCTV 설치가 의무화되었지만 기존 차량에는 CCTV 설치가 의무화 되어 있지 않아 도시철도 차량 내에는 그동안 단 한 대의 CCTV도 설치하지 않고 있었던 것으로 밝혀졌다.

이후 지난해 철도안전법 개정으로 CCTV 설치 목적에 범죄 예방을 추가하고, 설치 장소에 객차를 포함하는 내용으로 기존차량에도 CCTV 설치를 의무화 했다.

장 의원은 “범죄가 지속적으로 발생하고 있어, 시민의 발이 되어야 할 지하철이 범죄 사각지대에 놓여져 있는 실정이다”며, “광주도시철도공사는 책임감을 가지고 기존에 있는 모든 열차에 대해서도 조속하게 CCTV를 설치해주시길 바란다”고 강조했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr