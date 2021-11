전두환 며느리 '연희동 별채 공매 무효소송' 2심서도 패소

[아시아경제 김대현 기자] 전두환 전 대통령의 연희동 자택 별채 공매 처분을 취소해달라며 며느리 이윤혜씨가 소송을 제기했다가 항소심에서도 패소했다.

11일 서울고법 행정3부(부장판사 이상주 권순열 표현덕)는 이씨가 한국자산관리공사(캠코)를 상대로 낸 공매처분 무효확인 청구소송 항소심에서 1심과 마찬가지로 원고 패소 판결했다.

앞서 검찰은 2013년 9월 전 전 대통령의 연희동 자택 등을 압류했다. 전 전 대통령이 1997년 대법원에서 내란과 뇌물수수 등 혐의로 추징금 2205억원을 선고받고도 1005억원을 미납한 데 따른 조처였다. 그런데 연희동 자택은 전씨 소유가 아니었다. 본채와 정원은 부인 이순자씨와 전 전 대통령의 옛 비서관 명의로 돼 있었고, 별채는 며느리가 소유하고 있었다.

자택은 2019년 51억3700만원에 낙찰됐지만, 이후 전 전 대통령 일가는 법원에 공매처분 집행정지 신청을 냈다. 별채와 달리 본채와 정원은 불법 재산으로 보기 어렵다는 이유로 지난 4월 대법원에서 압류 취소 판결이 확정됐다.

